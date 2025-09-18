Sicurezza urbana a Ragusa, più controlli interforze su affitti, tasse e permessi

Ragusa sperimenta un nuovo tipo di controllo nel centro storico: a tappeto, porta a porta e interforze. L'obiettivo e' fare emergere situazioni di illegittimita' ed illegalita' per contrastare fenomeni di criminalita', microcriminalita' e degrado urbano e contestualmente verificare il pagamento delle tasse. Ieri, la prima zona interessata: via Solferino. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale assieme a ufficio Anagrafe e ufficio Tributi del Comune con il coordinamento della Prefettura, in task force, hanno controllato 18 appartamenti, 32 persone identificate, due segnalazioni alla Prefettura per utilizzo di sostanze stupefacenti, due persone non versavano la tassa sui rifiuti e una locazione abusiva o "in nero", senza regolare contratto. Diciotto stranieri identificati, tutti con regolare permesso di soggiorno. I primi risultati, accompagnati dall'invito a regolarizzare contratti e utenze, sono stati resi noti stamani in conferenza stampa alla Questura di Ragusa. "Una modalita' diversa che abbiamo deciso di adottare per il controllo del centro storico - ha detto il questore di Ragusa, Marco Giambra - per fenomeni che creano particolare allarme sociale: occupazioni abusive, risse, droga, aggressioni che hanno visto comunque l'intervento tempestivo delle forze ordine. Questo tipo di controllo porta a porta affianca l'ordinaria attivita' e soddisfa svariate esigenze. Non solo a repressione ma anche verifica di varie irregolarita' su immobili". L'intensificazione di episodi che destano allarme sociale e' comune a tutti i centri storici. "Con il coordinamento generale della Prefettura e la creazione di un nucleo interforze - ha spiegato il sindaco Cassi' - si e' avviata una modalita' di controllo mai effettuata finora anche con la partecipazione dell'ufficio Anagrafe e Tributi: si verificano anche i titoli abitativi, le utenze, Tari, la registrazione di contratti di affitto. Con questo strumento di intervento si lancia un segnale importante: lo Stato, le amministrazioni, le Istituzioni ci sono". Il carattere innovativo del sistema e' sottolineato anche dal comandante provinciale dell'Arma, Carmine Rosciano e dal capitano Guido Silvestri del Gruppo Ragusa della Guardia di Finanza. Nel centro storico di Ragusa non pagare la tassa sui rifiuti significa anche non avere il mastello per la raccolta differenziata porta a porta e i cumuli della spazzatura agli angoli delle strade non solo evidenziano il fenomeno ma costringono, per ragioni di igiene, la pubblica amministrazione a intervenire e a ripulire discariche e micro discariche con risorse pubbliche che potrebbero essere destinate ad altro. Il centro storico vede un impegno ancora maggiore da parte del Comune, hanno detto l'assessore Giovanni Gurrieri e il comandante della Polizia locale; spesso situazioni di illegittimita' sfociano in illegalita' e in reati. Si procede ora in altre zone. Si parte dalla pianificazione con analisi e mappatura delle utenze con la collaborazione degli uffici comunali e con le banche dati in uso alle forze dell'ordine; poi il controllo sul posto e infine una ulteriore analisi di quanto riscontrato, per l'emersione di eventuali illegittimita' e situazioni di illegalita' per ogni singola abitazione.