Truffa ad anziani a Messina, arrestati 2 catanesi: uno è minorenne

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due catanesi, tra cui un minorenne, ritenuti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un'anziana messinese lo scorso luglio. Le misure cautelari sono state emesse dai gip del Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Messina, su richiesta delle locali Procure. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due si sarebbe spacciato per maresciallo dei Carabinieri, contattando telefonicamente la vittima e convincendola a consegnare i propri gioielli con il pretesto di controlli legati a una presunta rapina avvenuta a Catania. I

preziosi sono poi stati ritirati da un complice che si è dato alla fuga con l'aiuto di un autista. Le indagini della Squadra Mobile di Messina, sezione Antirapina, hanno consentito di individuare i presunti autori. Per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato collocato in comunità.