Abbandono di rifiuti, 2830 verbali in 8 mesi a Catania

Nonostante l'intensa attivitàr epressiva, il fenomeno del conferimento irregolare dei rifiuti continua a essere molto diffuso a Catania. Le telecamere di sorveglianza e i servizi degli agenti consentono di individuare e colpire un numero crescente di persone, ma resta significativa la quota di cittadini provenienti dai comuni della provincia che scelgono di sversare i propri rifiuti nel capoluogo, aggravando notevolmente i costi di smaltimento e bonifica a carico del Comune. Il bilancio delle attività del reparto ambientale coordinato dal commissario Antonio Lizzio parla chiaro: dal 1° gennaio al 31 agosto sono stati redatti 2.830 verbali, di cui 2.219 contestati direttamente dal personale in pattuglia e 611 grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza. Ben 549 sanzioni, pari a oltre il 20% del totale, hanno riguardato cittadini non residenti a Catania, sorpresi in particolarenell'area di Largo Favara, a Monte Po, al confine con il comunedi Misterbianco. Qui l'abbandono sistematico di rifiuti ha resonecessarie ripetute operazioni di pulizia straordinaria,l'ultima delle quali effettuata pochi giorni fa. Dal medesimo report emerge inoltre che 52 persone sono statedenunciate per condotte particolarmente gravi e reiterate. L'Amministrazione comunale, nel ringraziare la polizia locale,ribadisce che i controlli verranno ulteriormente rafforzatinelle prossime settimane.