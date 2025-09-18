Misteriosa sparatoria a Solarino, i carabinieri cercano riscontri: è giallo

Misteriosa sparatoria oggi pomeriggio a Solarino. Sarebbe scoppiata per futili motivi tra due vicini di casa. La presunta vittima. F.L. originario di Floridia ma che abita a Solarino, avrebbe raccontato ai carabinieri della locale stazione, di essere stato bersaglio da parte del rivale il quale gli avrebbe esploso una fucilata. Scattate le indagini da parte dei militari dell'Arma, gli investigatori sono arrivati sul posto, ma non avrebbero trovato nessuna cartuccia. F.L., sarebbe riuscito a schivare il colpo, ma la sua denuncia, è al vaglio dei carabinieri che stanno approfondendo sulla presunta sparatoria.