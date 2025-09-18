Palermo, il Consiglio apporva il Piano triennale delle opere pubbliche

«Con l'approvazione in Consiglio comunale del Piano Triennale delle opere pubbliche, Palermo compie un passo fondamentale verso la realizzazione di interventi strategici che parlano di futuro, coesione egiustizia territoriale". Lo dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando,esprimendo "grande soddisfazione per il via libera dato dall'Aula al programma che guiderà gli investimenti infrastrutturali della città nei prossimi anni". "Tra le opere più significative - hanno aggiunto - vogliamo sottolineare con particolare orgoglio il via libera alla realizzazione dell'asilo nido di Brancaccio, intitolato alla memoria di Padre Pino Puglisi. Un luogo simbolico, che unisce educazione, legalità e speranza, proprio nel quartiere dove don Puglisi ha speso la sua vita al servizio dei più piccoli e dei più fragili. Ma il piano guarda anche alla rigenerazione urbanae alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e costiero. Con il progetto del Porticciolo della Bandita, la riqualificazione della Costa Sud entra finalmente in una fase operativa, restituendo dignità, fruibilità e bellezza a una zona da troppo tempo trascurata. Al centro delle priorità - hanno sottolineato Roberto Lagalla e Salvatore Orlando - la rigenerazione della piazza dello Zen, ma anche il cuore della città con la rigenerazione di via Roma, con interventi d iriqualificazione urbana e valorizzazione commerciale. Infine,grande attenzione è riservata alla mobilità con le nuove linee del tram e allo sport. Con il rilancio del Velodromo e il progetto della nuova Cittadella dello Sport, vogliamo restituire agli sportivi, alle famiglie e alle nuove generazioni spazi moderni, accessibili e multifunzionali, capaci di promuovere benessere, aggregazione e socialità in tutti i quartieri. Questo Piano non è un elenco di opere, ma - hanno spiegato il sindaco el'assessore -una visione di città: una Palermo che investe nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella bellezza e nella legalità".