Rafforzata la protezione per Meloni, Tajani e Salvini

In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva 'un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio' dopo l'omicidio di Charlie Kirk, sono stati rafforzati 'gli apparati di protezione' al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini.

Lo riferiscono fonti di governo contattate dall'ANSA, confermando quanto anticipato oggi da 'Il Messaggero'.

La tutela per i tre vertici del governo sarà alzata, a quanto scrive il quotidiano, al livello 'eccezionale', che prevede di mettere in campo due o tre auto blindate con tre agenti in ogni vettura. Sempre secondo quanto scrive 'Il Messaggero', per una scelta dei diretti interessati, dall'inizio della legislatura Meloni, Tajani e Salvini avevano optato per una scorta di secondo livello. Una soluzione ritenuta ora insufficiente da parte degli apparati di sicurezza dopo l'assassinio di Kirk.

E ieri la premier ed i due vice sono apparsi in pubblico, su un palco, 'circondati da un dispositivo di sicurezza visibilmente più robusto del solito. Almeno sei gli agenti della scorta intorno a Meloni. Un settimo con una valigetta nera: al suo interno un telo antiproiettile pronto all'evenienza'.

"Io ho sempre detto che bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi. Oggi è stato innalzato il livello di scorta alla presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me, quindi vuol dire che il clima non è dei migliori. Io, invece, invito tutti quanti ad abbassare i toni. Io anche oggi non ho offeso nessuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine del question time in Senato parlando con i giornalisti.