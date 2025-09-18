Francia in piazza contro la finanziaria, 128 fermi

Scene di guerriglia alla fine del pacifico corteo che si è svolto oggi a Parigi.

Mentre la maggior parte dei manifestanti ha abbandonato la zona, gruppi di black bloc hanno fronteggiato gli agenti, lanciando sassi, oggetti, distruggendo pensiline e spaccando vetrine. Immediati gli interventi della polizia, schierata con centinaia di agenti in assetto antisommossa.

Grande tensione a Parigi per il corteo più importante dei 250 dichiarati oggi in tutta la Francia. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di "centinaia di elementi radicali" nelle manifestazioni, soprattutto quella della capitale.

Alle 14, prima della partenza del corteo dei manifestanti a Parigi, il ministero dell'Interno ha conteggiato 128 persone fermate e 7 poliziotti feriti.

Gli eventi in corso nella giornata di protesta sono 434, 92 i blocchi stradali e a strutture sul territorio.