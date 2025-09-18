ou
Vescovo di Oppido: c'è bisogno di raccontare la bellezza della fede

Incendio a Santa Domenica Talao: chiuse scuole e strada

Altro sud

Un violento incendio boschivo divampato in mattinata sta interessando il comune di Santa Domenica Talao. Al momento non risultano persone ferite o danni alle strutture.
Per precauzione sono state evacuate le scuole, anche se gli edifici non sono stati direttamente minacciati dai roghi. La Strada provinciale 3 che collega il centro abitato alla costa è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire alle squadre antincendio di mettere in sicurezza un distributore di carburante. Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni e impianti produttivi.
Sul posto vigili del fuoco, anche con un elicottero, personale di Calabria Verde e dell'organizzazione di protezione civile Falchi del Pollino. E' atteso l'intervento dei canadair.
Le condizioni del vento e la presenza di numerosi terreni incolti rendono particolarmente complicate le operazioni di spegnimento delle fiamme che si dirigono verso il centro abitato e i boschi dei monti circostanti. Disagi si sono registrati per l'intenso fumo sprigionatosi dall'incendio.

