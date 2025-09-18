Vescovo di Oppido: c'è bisogno di raccontare la bellezza della fede

"Da oggi c'è una nuova parrocchia in diocesi.

Una parrocchia virtuale che vuole essere uno strumento di comunicazione, ma soprattutto vuole essere uno strumento di fede pensata.

Oggi abbiamo bisogno di persone che sanno spiegare perché è bello essere cristiani, che sanno narrare l'incontro con Gesù e declinarlo come l'impasto, a volte pieno di difficoltà, ma anche di grandi slanci e speranze, dell'umanità del nostro territorio. Questo è uno strumento di riflessione, di pensiero, e di proposta, alla di interpretazione della realtà alla luce della fede, ispirata dal Vangelo". Lo ha detto il vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, annunciando la nascita di "Acqua Viva News", il nuovo giornale diocesano che raccoglie l'eredità del precedente mensile.

Con "Acqua Viva News" riparte un cammino di informazione e di comunione: "uno strumento pensato per raggiungere tutte le parrocchie, ma anche per aprirsi a prospettive nuove e a sguardi diversi", spiega la diocesi.

In questi primi numeri l'attenzione è dedicata in particolare al tema dell'iniziazione cristiana. Accanto a questo focus trovano spazio un osservatorio sui problemi del territorio, il racconto delle chiese giubilari e dei santuari della Diocesi, insieme a testimonianze, interviste e rubriche di approfondimento. "Acqua Viva News" propone inoltre sezioni dedicate alla lettura, alla spiritualità e alla cultura, insieme a esperienze di vita cristiana raccontate in prima persona. Tra le firme, oltre alla voce del vescovo Alberti, quella del direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali Filippo Andreacchio e del direttore del mensile don Leonardo Manuli.

"Una comunicazione disarmata che riguarda tutti: chi scrive e chi legge", l'obiettivo dichiarato del nuovo giornale.