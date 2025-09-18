A Catania il teatro all'aperto, 300 appuntamenti in 30 spazi

Catania è pronta a tornare a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso in tutta la città: dal 16 al 26 ottobre nel capoluogo etneo si terrà la quarta edizione del Fringe Catania Off International Festival, dedicato al teatro e alle arti performative.

Ideato da Francesca Vitale e Renato Lombardo, fondatori di Fringe Italia Off — un network che unisce i festival di Milano e Catania e la rassegna teatrale catanese Palco Off — il festival propone due settimane di spettacoli e performance che animeranno ogni angolo della città.

"La quarta edizione del Fringe Catania Off - commenta il sindaco Enrico Trantino - conferma la nostra città come protagonista di un circuito culturale internazionale di prestigio.

Oltre 300 appuntamenti, trasformeranno ancora una volta Catania in un palcoscenico diffuso, dove l'arte incontra la comunità in ogni angolo della città. Significativa è la sezione 'Off dell'Off', che coinvolge centinaia di studenti in un percorso di alfabetizzazione artistica, dimostrando come la cultura possa essere strumento di inclusione sociale e crescita collettiva per le nuove generazioni." L'edizione 2025 prevede spettacoli in scena per due settimane consecutive, dal giovedì alla domenica. Le performance, che spaziano per genere e lingua, si terranno in tutte le location coinvolte, con tre repliche giornaliere per ogni spazio. Gli orari sono stati studiati per facilitare gli spostamenti del pubblico.

"Il nostro network, Fringe Italia Off - spiega Renato Lombardo - è strettamente connesso alla World Fringe Community.

Quest'anno abbiamo rafforzato i legami partecipando a diversi festival partner come Hollywood, Praga, Stoccolma, Edimburgo e Avignone. L'obiettivo è duplice: da un lato, desideriamo portare un respiro internazionale a Catania, e dall'altro affermare la nostra posizione come un punto di riferimento nel circuito Fringe in Italia". "Il Fringe Catania Off - aggiunge Francesca Vitale - è una festa delle arti performative e contemporanee, che si diffonde in tutta la città, anche in spazi inusuali, creando un'occasione di turismo culturale. Si propone come una vetrina per artisti e compagnie indipendenti favorendo lo scambio e la contaminazione tra diverse culture. È un evento che vuole stimolare la nascita di un nuovo pubblico attraverso la condivisione e l'empatia, agendo anche come strumento di marketing territoriale e di riflessione su temi sociali e di attualità".