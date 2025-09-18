Siracusa diventa un teatro a cielo aperto con “Memory of the time II: ARCHIA”

In occasione del ventesimo anniversario del riconoscimento di Siracusa e della Necropoli Rupestre di Pantalica come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, nasce MEMORY OF THE TIME II: ARCHIA, un grande progetto culturale che invita a vedere l’invisibile e ad ascoltare le memorie sepolte nei luoghi, nelle pietre, nei suoni della città.

Un'iniziativa di rigenerazione culturale promossa dal collettivo VAN Verso Altre Narrazioni, con il sostegno del Comune di Siracusa, del Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, del Ministero della Cultura e in collaborazione con MADE Program, Omissis – Osservatorio Drammaturgico e Theatron 2.0.

ARCHIA, il cui nome richiama il fondatore mitico della città, è molto più di un omaggio alle origini: è una visione. Un ciclo di eventi, performance site-specific, laboratori, mostre e recital musicali che trasforma Siracusa in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il patrimonio storico si fa teatro, santuario, archivio vivente da attraversare e reinterpretare.

Il programma delle attività di Memory of the Time II: ARCHIA si articola in una serie di appuntamenti che compongono un vero e proprio percorso esperienziale, capace di coinvolgere la comunità e di restituire nuova vita ai luoghi simbolo della città. Il 29 agosto, nell’affascinante cornice del Teatro Akrai a Palazzolo Acreide, si è svolto lo spettacolo Bellini Experience uno spettacolo tra musica e intrattenimento dedicato a Vincenzo Bellini, in occasione del 190° anniversario della sua morte. Una serata evocativa in cui la musica diventa ponte tra passato e presente, sotto la direzione del Maestro Andrea Passanisi, che ha visto la partecipazione di più di 200 persone, nonostante il maltempo.

Dal 3 all’10 settembre si è svolto Cartografie Invisibili, un laboratorio di osservazione drammaturgica che ha portato decine di artiste e artisti giovani, provenienti da tutta italia, alla scoperta dei luoghi più emblematici di Siracusa per ascoltarne le tracce sonore, architettoniche e paesaggistiche e approfondire le tecniche di scrittura per spettacoli site-specific al fine di valorizzare i luoghi che li ospitano. A seguire, dal 15 al 19 settembre, l’Accademia di Belle Arti Made Program ospiterà il workshop Costruire l’Invisibile, un laboratorio di scenografia ecologica guidato dall’architetto Francesco Lipari. Ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, il laboratorio propone una riflessione attiva e sostenibile sul paesaggio urbano e sulla memoria, attraverso l’autocostruzione di manufatti artistici realizzati con materiali naturali e riciclati. Questo laboratorio culminerà in un omaggio speciale per celebrare una grande penna del Novecento Italiano: Italo Calvino. Dal 20 settembre, il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi ospiterà un evento dedicato a Italo Calvino, intrecciando un'installazione architettonica a letture e restituzioni artistiche;

Il cuore del progetto prenderà forma il 4 e 5 ottobre con ARCHIA, una performance site-specific ambientata nell’isola di Ortigia con partenza da Palazzo Montalto alle ore 17:30. Frutto di un percorso di ricerca sul campo e creazione collettiva, la performance — curata dal Collettivo VAN con la supervisione del regista Emiliano Bronzino — darà voce a storie antiche e contemporanee intrecciate in un unico tessuto drammaturgico.

Infine il 2 novembre, nello stesso museo, si terrà Memoria Viva, un tributo a Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla sua scomparsa, in una serata di teatro, poesia e riflessione civile.