Il barocco in bici: Modica celebra la mobilità sostenibile tra arte, sapori e turismo lento
Tre giorni per scoprire la città della Contea pedalando tra arte, artigianato e sapori. Dal 19 al 21
settembre, Piazza Matteotti diventa il cuore pulsante de “Il Barocco in bici”, l’iniziativa organizzata dal
Comitato Provinciale delle Pro Loco – UNPLI Ragusa APS, con il patrocinio del Comune di Modica e in
sinergia con il GAL Terra Barocca, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. L’evento
unisce mobilità green, turismo esperienziale e valorizzazione delle eccellenze locali, grazie a tour guidati
gratuiti in e-bike tra i vicoli del centro storico e le aree più suggestive della città, spesso non raggiungibili dai
mezzi tradizionali. Le biciclette elettriche, acquistate dai cinque Comuni del GAL Terra Barocca
saranno così a disposizione della destinazione turistica unica Enjoy
Barocco, e consentiranno di vivere un’esperienza a zero emissioni e a misura d’uomo. Durante le
escursioni di questo fine settimana non mancheranno tappe gourmet con degustazioni e soste nelle
botteghe artigiane per incontrare maestri e produttori locali: un’occasione per unire il piacere della
scoperta alla conoscenza delle tradizioni. Il programma delle pedalate prevede venerdì 19 settembre dalle
ore 16.00 il tour in e-bike con destinazione l’evento a Modica Alta “Mani in Arte”. Sabato 20 settembre
dalle 9.30 pedalata in e-bike verso “Mani in Arte” infine domenica 21 settembre dalle ore 9.30 tour nel
centro storico di Modica. L’iniziativa è intrecciata con Mani in Arte, rassegna che il 19 e 20 settembre
animerà il quartiere del Pizzo a Modica Alta con laboratori, street art, musica dal vivo, installazioni e mostre
fotografiche mentre domenica 21 settembre si incrocia con la seconda tappa, proprio a Modica, del Festival
dei Formaggi Iblei. Un progetto di riqualificazione urbana che sposa lo spirito della mobilità dolce e del
turismo lento, creando un’esperienza immersiva tra arte e sostenibilità. ll progetto coinvolgerà i cinque
Comuni del GAL Terra Barocca con il posizionamento delle bici elettriche in apposite rastrelliere, creando
un percorso ciclabile diffuso che valorizzi l’intero comprensorio.