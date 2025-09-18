Siracusa, "A Bridge to the Past": le note di Dario Chillemi per viaggiare nel tempo e nell’interiorità

Venerdì 26 settembre 2025 alle ore 21 la stupenda cornice di Piazza Santa Lucia nella Borgata di Siracusa ospiterà lo spettacolo di musica e danza “A Bridge to the Past - Space Time Music Sequence", con il chitarrista polistrumentista e compositore Dario Chillemi e la danzatrice Rosa Valentina Martino. L'evento, organizzato dall’associazione culturale Radio Colomba, è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Siracusa. Ingresso gratuito.

Un viaggio nel tempo, sulle note della musica contemporanea, di melodie barocche e rinascimentali fino ai ritmi della musica etnica primitiva. Un invito alla scoperta di sentimenti e stati d'animo universali espressi in quelle note, nonché uno stimolo a esplorare strati sempre più profondi della coscienza attraverso il linguaggio dei suoni, fino a entrare in contatto con il nostro bambino interiore.

Ad arricchire questo viaggio, la danzatrice Rosa Valentina Martino, esperta di Contact Improvisation.

Dario Chillemi, catanese di origine, siracusano di adozione, si caratterizza per l'instancabile ricerca di nuove forme di espressione sonora che fondono stili musicali diversi, come il classico, il jazz, la musica etnica e le sperimentazioni contemporanee. Il suo approccio è legato a una visione filosofica, in cui l'arte e la musica sono mezzi di comunicazione pura e strumenti di trasformazione interiore. La sua ricerca più recente è orientata verso gli studi emozionali, la Cimatica e l'Akousmatica, discipline che lo hanno portato a esplorare il potenziale terapeutico della musica.