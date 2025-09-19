Bloccato in auto a Gela con dosi di cocaina e hashish: arrestato un 36enne

Un trentaseienne è stato arrestato dalla polizia di Stato a Gela in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Durante un controllo su strada, una volante ha fermato due uomini che transitavano a bordo di una Fiat 500 che, alla vista degli agenti, si chinavano all'interno dell'abitacolo come per occultare qualcosa. Gli agenti hanno quindi controllato l'auto e identificto gli occupanti che sono risultati essere due gelesi, un trentaseienne e un ventiquattrenne, gravati da precedenti di Polizia per stupefacenti. Nel corso della perquisizione del veicolo gli agenti hanno trovarto e sequestrato una mazza da baseball, di cui l'autista non ha saputo giustificarne il possesso, dopo la perquisizione personale al trentaseienne sono stati sequestrati otto involucri di cocaina e al ventiquattrenne cinque involucri di cocaina e sei stecchette di hashish. Di seguito alla successiva perquisizione domiciliare estesa all'abitazione del trentaseienne sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il trentaseienne, su disposizione del pm, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, il ventiquattrenne è stato, invece, indagato in stato di libertà.