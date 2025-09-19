ou
ULTIME NOTIZIE

Catania: animali tra rifiuti e cumuli letame, sequestrato allevamento

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Bloccato in auto a Gela con dosi di cocaina e hashish: arrestato un 36enne

Bloccato in auto a Gela con dosi di cocaina e hashish: arrestato un 36enne

CronacaCaltanissetta

Un trentaseienne è stato arrestato dalla polizia di Stato a Gela in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.
Durante un controllo su strada, una volante ha fermato due uomini che transitavano a bordo di una Fiat 500 che, alla vista degli agenti, si chinavano all'interno dell'abitacolo come per occultare qualcosa. Gli agenti hanno quindi controllato l'auto e identificto gli occupanti che sono risultati essere due gelesi, un trentaseienne e un ventiquattrenne, gravati da precedenti di Polizia per stupefacenti. Nel corso della perquisizione del veicolo gli agenti hanno trovarto e sequestrato una mazza da baseball, di cui l'autista non ha saputo giustificarne il possesso, dopo la perquisizione personale al trentaseienne sono stati sequestrati otto involucri di cocaina e al ventiquattrenne cinque involucri di cocaina e sei stecchette di hashish. Di seguito alla successiva perquisizione domiciliare estesa all'abitazione del trentaseienne sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il trentaseienne, su disposizione del pm, è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, il ventiquattrenne è stato, invece, indagato in stato di libertà.

Potrebbero Interessarti