Presunto ladro d'appartamento arrestato a Partinico

Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Partinico (Palermo) in flagranza di reato perché ritenuto responsabile di furto in abitazione. Il giovane si era introdotto furtivamente all'interno dell'abitazione di un 89enne, approfittando di un momento di distrazione, passando dalla porta del garage aperta, riuscendo ad agire con estrema silenziosità tanto da non essere notato. Una volta nell'abitazione, avrebbe scollegato e divelto le telecamere, impossessandosi di una bicicletta elettrica, un cellulare e una videocamera, fuggendo per le vie cittadine. La denuncia hanno permesso successivamente il rintracciare il ladro che nel pomeriggio è stato trovato con la bicicletta elettrica della vittima, intento a togliersi le scarpe per entrare in una nuova abitazione dalla finestra sotto la quale è stato trovato. L'indagato, che era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, è stato arrestato per l'aggravamento della misura, ma anche per un altro furto consumato nel mese di agosto.