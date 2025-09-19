ou
Sabato a Siracusa gazebo informativo di Fratelli d'Italia

Sabato 20 Settembre, dalle ore 17:00 alle 20:00, Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo informativo in Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) a Siracusa. Sarà un momento di incontro e confronto con i cittadini e i simpatizzanti, che potranno ricevere informazioni sulle attività del partito a livello nazionale e cittadino, nonché sulle iniziative politiche in corso sul territorio. All’appuntamento prenderanno parte: l’On. Luca Cannata, deputato nazionale, il Coordinatore Provinciale Salvo Coletta, il Coordinatore Cittadino e Consigliere Comunale Paolo Romano, il Consigliere Comunale Paolo Cavallaro, oltre ai dirigenti locali e provinciali del partito e agli iscritti. L’iniziativa si inserisce nel percorso di apertura, partecipazione e vicinanza al territorio che Fratelli d’Italia porta avanti con coerenza, serietà e attenzione ai bisogni della comunità.

