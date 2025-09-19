ou
ULTIME NOTIZIE

Catania: animali tra rifiuti e cumuli letame, sequestrato allevamento

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Gela, droga in macchina e a casa: arrestato 36enne, denunciato un 24enne

Gela, droga in macchina e a casa: arrestato 36enne, denunciato un 24enne

CronacaCaltanissetta

Arrestato un 36enne per spaccio di cocaina e hashish a Gela. Indagato in stato di libertà un 24enne che era con lui in macchina al momento di un controllo effettuato dalla polizia. I due uomini sono stati fermati, martedì notte, a bordo di una Fiat 500. In seguito a una perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestrato una mazza da baseball, di cui hanno saputo giustificare il possesso. Al 36enne sono stati sequestrati otto involucri di cocaina e al 24enne cinque involucri di cocaina e sei stecchette di hashish. Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 36enne dove sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 36enne è stato condotto in carcere, il ventiquattrenne è, invece, indagato in stato di libertà.

Potrebbero Interessarti