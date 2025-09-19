Gela, droga in macchina e a casa: arrestato 36enne, denunciato un 24enne

Arrestato un 36enne per spaccio di cocaina e hashish a Gela. Indagato in stato di libertà un 24enne che era con lui in macchina al momento di un controllo effettuato dalla polizia. I due uomini sono stati fermati, martedì notte, a bordo di una Fiat 500. In seguito a una perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestrato una mazza da baseball, di cui hanno saputo giustificare il possesso. Al 36enne sono stati sequestrati otto involucri di cocaina e al 24enne cinque involucri di cocaina e sei stecchette di hashish. Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 36enne dove sono stati sequestrati altri 436 grammi di hashish, 15 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 36enne è stato condotto in carcere, il ventiquattrenne è, invece, indagato in stato di libertà.