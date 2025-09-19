Siracusa, in Consiglio passano 2 mozioni del Pd: politiche giovanili e Comunicazione

In Consiglio comunale a Siracusa sono state approvate due mozioni presentate dal Partito Democratico. Il futuro di una città si misura anche da due aspetti fondamentali: la capacità di valorizzare le giovani generazioni e quella di garantire un rapporto sano tra Comune e cittadini. Su questi due temi il PD ha scelto di concentrare il proprio lavoro nell’ultima seduta. Sul fronte delle politiche giovanili non bastano iniziative isolate. Le questioni generazionali richiedono impegni strutturali che intreccino cultura, formazione, lavoro ed economia. Parlare di giovani significa parlare del futuro della città, creando reti di solidarietà e comunità inclusive. Una necessità resa ancora più urgente dai recenti eventi in altre parti d’Italia, che hanno mostrato quanto la mancanza di coesione sociale lasci segni profondi. Allo stesso tempo, il PD ha posto l’attenzione sulla comunicazione del Comune, sulla sua qualità e il suo livello. È indispensabile che sia implementata con informazioni accurate e capillari e che, soprattutto nei momenti di emergenza, risulti adeguata e tempestiva. La vicenda Ecomac lo ha dimostrato chiaramente: una comunicazione carente e frammentaria genera incertezza e indebolisce il rapporto tra cittadini e amministrazione. Il gruppo consiliare del Partito Democratico continuerà a monitorare gli impegni presi oggi e a lavorare perché Siracusa sia una città in cui si possa vivere meglio.