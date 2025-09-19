Calcio, per il Frigintini ripescato è già derby di Coppa: sarà sfida controlo Scicli

Per il Frigintini di Ciccio Di Rosa l'attesa sta per finire. Dopo l'avvenuto ripescaggio in Promozione, infatti, domani i rossoblu modicani faranno il loro debutto ufficiale allo “Scapellato” di Scicli, dove per la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di categoria, saranno ospiti dei cremisi di Uccio Pisani.

“Siamo in Promozione e siamo felici di esserci – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – fino a un paio di settimane fa abbiamo organizzato allenamenti congiunti con squadre di Prima Categoria del nostro stesso girone per misurarci con formazioni che puntano in alto, ma la piacevole sorpresa del ripescaggio ha cambiato il nostro programma. Domani, infatti, debuttiamo in Coppa Italia con lo Scicli CR, squadra che da tanto tempo milita in Promozione e conosce benissimo la categoria. Non vediamo l'ora di scendere in campo per iniziare questo nuovo percorso, dove tutti noi, me compreso approcciamo per la prima volta. Siamo una squadra giovanissima, e – sottolinea – domani saranno tantissimi i debuttanti sia nel calcio dei grandi, ma soprattutto nella categoria. Tutto questo – continua – deve essere motivo d'orgoglio e deve darci la giusta adrenalina e la giusta carica per continuare a lavorare sempre di più. Il nostro primo obiettivo è fare un passo in più rispetto a quello che è successo lo scorso campionato e quindi guadagnare il prima possibile la salvezza e lo possiamo fare solo attraverso l'entusiasmo e l'unione che ci devono accompagnare ogni giorno dentro e fuori dal campo”.

Nel frattempo la dirigenza si è mossa sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico e nelle scorse ore il DS Sergio Cappello ha chiuso l'accordo con il centrocampista classe 2006 Thomas Concolino (nella foto). Concolino arriva in rossoblu dopo le esperienze vissute in Lombardia con le maglie di Acc. Vittuone e con quella della Castanese, undici con il quale ha disputato 25 partite nel campionato di Promozione lombardo.