Salvini, se Corte conti da l'ok, via lavori al Ponte a ottobre

Se la Corte dei conti darà il suo ok nelle prossime settimane" al ponte sullo Stretto, "è l'ultimo passaggio che manca per arrivare in Gazzetta ufficiale, si partirà nelle prossime settimane, cioè nel mese di ottobre, se arriverà la bollinatura finale si partirà con le opere accessorie".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nella registrazione di Porta a Porta.

"Il ponte è solo la metà dell'intero importo, nascerà una metropolitana dello stretto, ci saranno impianti sportivi, tantissime case nuove, porti turistici, quindi sarà un acceleratore di sviluppo che Sicilia e l'Italia aspettano da 50 anni", ha sottolineato Salvini.