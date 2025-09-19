Global Flotilla, 'inviamo messaggio umanitario e politico'

"Noi vogliamo mandare un messaggio umanitario e politico. Vittorio Arrigoni che è stato il primo, insieme ad altri 40 attivisti, a rompere il blocco navale di Gaza nell'agosto del 2008 concludeva i suoi dispacci con "Restiamo umani". Mai come oggi è importante sottolinearlo".Lo dice Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, dalla barca a vela che ha appena lasciato il porticciolo di Portopalo di Capo Passero (Siracusa). "Abbiamo lasciato Portopalo - aggiunge - c'è un grande senso di liberazione perchè mettere insieme tante barche così non è facile. Il piano è andare verso Gaza dove in questo momento c'è un black out delle comunicazioni, il che non vuol dire che non stiano accadendo cose che stanno andando oltre il disumano, superando limiti che pensavano non si potessero superare.Persone lasciate morire di fame e di sete. Una popolazione sterminata nell'arco di quasi due anni. Un genocidio conclamato da tutti. Ancora ci sono Governi, come il nostro, che si astengono quando si parla di sottoporre il governo Netanyahu a delle sanzioni".

Sono salpate da Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza, tra bandiere palestinesi, suoni di tromba e al grido di "Free Palestine". Nelle acque di Portopalo erano arrivate ieri le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira e la Alma, riparate dopo l'attacco dei droni. La flotta, che comprende 18 barche italiane, si ricongiungera' con sei barche che si trovano in Grecia per poi proseguire la navigazione verso Gaza.