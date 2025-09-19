ou
ULTIME NOTIZIE

Catania: animali tra rifiuti e cumuli letame, sequestrato allevamento

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Catania: animali tra rifiuti e cumuli letame, sequestrato allevamento

Catania: animali tra rifiuti e cumuli letame, sequestrato allevamento

CronacaCatania

I Carabinieri del Nas di Catania, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e contrasto degli illeciti nel settore zootecnico, in particolare sulla filiera delle carni, supportati da personale della locale Asp, hanno proceduto al sequestro preventivo di un allevamento suino ed equino della provincia etnea.Una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che costringevano 18 suini e 3 equini a vivere tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi.I militari, al termine dell’ispezione, hanno deferito i titolari all’Autorità Giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo un complesso aziendale di circa due mila metri quadrati, 21 capi di bestiame e 29 confezioni di farmaci.

Potrebbero Interessarti