Recupero delle Grotte di Chiafura a Scicli, comincia l'iter: lavori per 8 milioni

PoliticaRagusa

Il recupero delle Grotte di Chiafura, a Scicli, segna una tappa fondamentale: il Comune, infatti, ha consegnato al Parco Archeologico Kamarina- Cava Ispica le aree di proprietà comunale per consentire la progettazione esecutiva e la direzione lavori nell'antico abitato rupestre e nel Colle San Matteo.
Alla presenza del sindaco Mario Marino, del vice Giuseppe Causarano, dell’assessore Enzo Giannone, del direttore del Parco Kamarina-Cava Ispica, Giuseppe Morando, e del Rup (responsabile unico del procedimento) Bartolo Rivillito, si è proceduto alla consegna delle aree e delle chiavi della reception del parco di Chiafura e della chiesa di San Matteo.
Il progetto, per un importo complessivo di 8 milioni di euro, riguarda le opere di riqualificazione, valorizzazione, consolidamento e sistemazione dei percorsi esterni del quartiere rupestre di Chiafura.
Nel luglio 2021 il Comune di Scicli e il Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica hanno sottoscritto un protocollo di intesa al fine di redigere di concerto un progetto finalizzato a promuovere culturalmente e turisticamente una cospicua parte del patrimonio culturale sciclitano (etnico, antropologico, storico, naturalistico, archeologico); ciò anche in funzione del costituendo Parco archeologico dei Tre Colli.
Chiafura è stata prima necropoli, poi dal Medioevo città rupestre e sito abitato fino al 1959. Oggi il sito rupestre, considerato una piccola Matera siciliana, è diventato luogo di memoria storica della comunità. Nel corso dei secoli, Chiafura mantenne la sua funzione abitativa; ancora nel Novecento, molte famiglie povere vi risiedevano, nonostante l’assenza di servizi essenziali come l’acqua corrente o l’elettricità. Solo negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, con le politiche di sfollamento delle abitazioni rupestri promosse dal Governo, gli ultimi abitanti lasciarono definitivamente il sito.

