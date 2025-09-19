Augusta, controlli della Polizia sui centri scommesse

Agenti del Commissariato di Polizia di Augusta, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito del contrasto dell’illegalità diffusa, del degrado urbano al fine di innalzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Nella giornata di giovedì, sono stati controllati 39 veicoli ed identificate 101 persone. Nell’ambito dei servizi sono stati anche controllati gli avventori di tre centri scommesse al fine di verificare il rispetto delle norme per il divieto di accesso ai minori.