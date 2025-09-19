ou
ULTIME NOTIZIE

Il video di Riina jr indigna la politica: "Deve essere rimosso dal gestore del Podcast"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Minaccia di sfregiare la ex con l'acido: arrestato a Rosolini

Minaccia di sfregiare la ex con l'acido: arrestato a Rosolini

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel siracusano, hanno arrestato un 47enne, ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti della sua ex, una donna 44enne.
Dalle indagini condotte dai Carabinieri, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l'uomo, nelle due settimane antecedenti l'arresto, avrebbe perseguitato la 44enne.
Gli investigatori hanno accertato che, dopo l'interruzione della loro relazione, il 47enne avrebbe pedinato la vittima e l'avrebbe più volte insultata e minacciata fino a quando, in una circostanza, l'avrebbe rincorsa con in mano una bottiglia di acido minacciando di sfregiarla. La donna, riuscita a sottrarsi alla violenza, ha chiesto aiuto alla Stazione Carabinieri di Rosolini.
I militari hanno rintracciato e arrestato l'uomo. Il gip ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Potrebbero Interessarti