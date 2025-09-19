Minaccia di sfregiare la ex con l'acido: arrestato a Rosolini

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel siracusano, hanno arrestato un 47enne, ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti della sua ex, una donna 44enne.

Dalle indagini condotte dai Carabinieri, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, è emerso che l'uomo, nelle due settimane antecedenti l'arresto, avrebbe perseguitato la 44enne.

Gli investigatori hanno accertato che, dopo l'interruzione della loro relazione, il 47enne avrebbe pedinato la vittima e l'avrebbe più volte insultata e minacciata fino a quando, in una circostanza, l'avrebbe rincorsa con in mano una bottiglia di acido minacciando di sfregiarla. La donna, riuscita a sottrarsi alla violenza, ha chiesto aiuto alla Stazione Carabinieri di Rosolini.

I militari hanno rintracciato e arrestato l'uomo. Il gip ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.