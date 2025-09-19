Regione, si dimette l'assessore all'Agricoltura Barbagallo

ou
ULTIME NOTIZIE

Il video di Riina jr indigna la politica: "Deve essere rimosso dal gestore del Podcast"

PoliticaCataniaPalermo

L'assessore regionale dell'Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall'incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.
Il presidente Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d'Orléans, a Palermo, ha espresso gratitudine "per l'impegno e la dedizione dimostrati durante il suo mandato", sottolineando "l'ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l'assessore Barbagallo ha portato avanti le proprie funzioni".

