Il video di Riina jr indigna la politica: "Deve essere rimosso dal gestore del Podcast"

Siracusa, controlli nei ristoranti di Ortigia: sanzionati due locali

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia, con l’ausilio dell’ASP di Siracusa e della locale Polizia Municipale, hanno effettuato controlli amministrativi su attività alimentari e di ristorazione nell’isola di Ortigia. In particolare sono stati sottoposti a controllo una salumeria, dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e il mancato aggiornamento del manuale HACCP, e due ristoranti, sanzionati, rispettivamente, uno perché privo dell’autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari e l’altro per la mancata comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’attivazione di un deposito per alimenti. In totale sono state elevate contravvenzioni per 3.430 euro.

