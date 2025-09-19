Drive-in della droga a Canalicchio: arrestato un incensurato a Catania

Un vero e proprio "drive-in" della droga è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, nei pressi di via Domenico Sanfilippo, nel quartiere di Canalicchio, a Catania.

Ad avere congegnato un sistema, curato nei minimi dettagli e comfort per i potenziali acquirenti, sarebbe stato un pusher catanese di 22 anni, incensurato, che nella sua attività di spaccio avrebbe fornito un servizio completo ai suoi "clienti".

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai poliziotti del Commissariato di "Borgo Ognina", avrebbe permesso all'acquirente di sostanze stupefacenti di ordinare, pagare e ritirare le dosi richieste comodamente dalla propria auto, in modo da sostare in strada per pochi istanti per non destare particolare attenzione.

In realtà, l'insolito via-vai di vetture nella zona non è sfuggito ai poliziotti del Commissariato durante l'attività di pattugliamento del quartiere di Canalicchio. Insospettiti dalla strana confusione di auto e della particolare frequenza di spostamenti registrati in quella zona, specialmente nelle ore serali e notturne, i poliziotti hanno effettuato anche alcuni pedinamenti per risalire al luogo esatto in cui era stata approntata l'attività di spaccio. L'azione di monitoraggio in tutta l'area e la particolare conoscenza del territorio hanno permesso agli agenti di ricostruire il sistema messo a punto dallo spacciatore che avrebbe proposto un variegato "menù" di sostenze stupefacenti. In questo modo, i poliziotti hanno bloccato il 22enne mentre consegnava la droga ad un cliente che, senza neppure scendere dall'auto, in una manciata di secondi, avrebbe ricevuto la dose richiesta. Il pusher, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di uno zaino con circa 500 grammi di droga, tra cocaina, hashish, marijuana e "wax", la nuova e pericolosissima sostanza stupefacente estratta dalla cannabis con devastanti effetti allucinogeni venduta al prezzo di 25 euro al grammo. Sequestrati anche 1.600 euro. Convalidato l'arresto, il gip ha disposto per l'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.