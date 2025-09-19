Bloccato ad un controllo a Castelvetrano, gli trovano armi e la cocaina

I Carabinieri hanno arrestato, per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne, originario di Alcamo, che viaggiava a bordo di un'auto sottoposta a controllo durante un posto di blocco, a Castelvetrano, nel Trapanese.

L'uomo, apparso da subito nervoso e agitato, è stato sottoposto dai militari a perquisizione veicolare e personale. Ben occultati all'interno della vettura sono stati trovati quasi 300 grammi di cocaina in 2 involucri, 20 proiettili calibro 38 e una pistola a tamburo priva di matricola. I militari dell'Arma hanno esteso la perquisizione al domicilio del 48enne, trovando ulteriori 650 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Armi, droga e munizioni sono state sequestrate. L'indagato è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.