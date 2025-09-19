Il video di Riina jr indigna la politica: "Deve essere rimosso dal gestore del Podcast"

"Una puntata di questo pseudo podcast che è agghiacciante. Un tentativo di eroicizzare Totò Riina e lo hanno fatto invitando il figlio del boss Riina, anche lui condannato per associazione mafiosa, con tanto di ingresso negli studi in pompa magna. Ho visto questa puntata ed è un continuo tentare di far passare la figura di Totò come un uomo onesto e contro il sistema, ma la cosa più vergognosa è stata la totale sudditanza degli intervistatori che non sono stati in grado di fare neanche una domanda sulla storia efferata e criminale del padre. Chiedo formalmente al gestore del podcast di togliere questo scempio dalla rete poiché fortemente diseducativo per le nuove generazioni". A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, commentando la puntata del podcast 'Lo Sperone' e le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò Riina.

"Anche io ho partecipato una volta a quel podcast - aggiunge - ma non si può di certo associare la mia faccia a quel podcast, per questo voglio che cancelli la mia puntata e tutti i miei riferimenti o me o i Riina. Venga anche chieda scusa alla Sicilia e ai siciliani. Un boss mafioso, e non un grande boss italiano come l'hanno definito, come Riina non va ricordato per essere beatifico e chiunque faccia 'apologia crimininale o mafiosa', proprio come hanno fatto questi del podcast solo per fare visualizzazioni online si qualificano da soli per questa ragione sto preparando un esposto alla polizia postale e sto facendo una segnalazione all'Agcom per fare in modo che quando si parli di mafia, si ricordi che questi hanno distrutto la nostra terra e rovinato la vita dei siciliani".

"Resto basito, attonito e sdegnato nel leggere le parole pronunciate da Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò Riina, durante Lo Sperone podcast. Dovrebbe avere la decenza di stare zitto se non ha il coraggio e il buon senso di prendere le distanze da suo padre e dall'orrido ambiente in cui è cresciuto. Sentirgli pronunciare alcune 'oscenità', a lui già condannato per mafia, quali 'mio padre era un uomo con la U

maiuscola', 'non ha ucciso il piccolo Giuseppe Di Matteo', 'mio padre è stato vittima di un sistema', 'io sono come un bambino di Gaza' e altre affermazioni inaccettabili, è un'offesa a tutti i martiri e alle vittime della mafia, alle loro famiglie e ai siciliani onesti. L'indignazione non è sufficiente, dovrà essere chiamato a rendere conto delle sue assurdità. A soggetti come questo dovrebbe essere tolto il diritto a parlare pubblicamente, così da risparmiarci le sue ripugnanti perle di saggezza". Così il deputato regionale Marco Intravaia, componente della Commissione Regionale Antimafia, commenta le parole pronunciate da Giuseppe Salvatore Riina, durante Lo Sperone podcast.

"L'intervista di Giuseppe Salvatore Riina a Lo Sperone Podcast, che esalta il padre, è una cosa intollerabile, così come sono intollerabili le sue dichiarazioni, che rappresentano un insulto a tutte le vittime della lotta alla mafia e sviliscono l'operato di chi, a partire dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, è impegnato quotidianamente nel contrasto alla criminalità. Le dichiarazioni di Riina possono apparire come un segnale alle nuove generazioni di inserirsi nella logica criminale, come possibile e lecita scelta di vita. La libertà di espressione non possiamo negarla a nessuno, ma qui si è superato il limite e si rischia un pericoloso ritorno all'incultura mafiosa. Anche per questo chiediamo l'immediata rimozione del podcast da tutte le piattaforme". A dichiararlo è Raoul Russo, senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione antimafia.

"Le espressioni di Riina, figlio di uno dei personaggi più ripugnanti della storia repubblicana, mettono in grave imbarazzo tutte quelle realtà - a partire dalla città di Corleone, che viene utilizzata ancora una volta come strumento di speculazione - che da anni lavorano per riscattarsi dall'oppressione mafiosa e dalle immagini che personaggi del genere creano sulle comunità locali.

Ai cittadini di Corleone, al sindaco e alla Giunta, esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà". "Inoltre - conclude il senatore Russo - presenterò uno specifico Ddl in Senato sull'apologia di mafia che deve trovare una specifica norma sanzionatoria, per impedire che si possa impunemente esaltare la logica mafiosa".

"Le dichiarazioni del figlio di Totò Riina sono gravissime e offensive non solo nei confronti della memoria di Giovanni Falcone e delle vittime della mafia, ma anche verso tutti i siciliani che ogni giorno lottano per affermare la legalità. Non accetto che si provi a riscrivere la storia con falsità indegne: Falcone è stato ucciso perché era il simbolo della lotta alla mafia, punto". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

"La Sicilia - prosegue - non dimentica e non permetterà mai che si tenti di minimizzare la responsabilità di chi ha seminato morte e terrore nella nostra terra. La nostra comunità continuerà a trarre forza dall'esempio di Falcone, Borsellino e di tutti gli eroi caduti per la giustizia, respingendo con fermezza chi tenta di infangarne la memoria".

"Solo una parola: vergogna. Non me ne vengono in mente altre". Così il Segretario di Presidenza della Camera e capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia, Carolina Varchi commenta con fermezza la vicenda del podcast che ha dato spazio alle parole del figlio di Totò Riina.

"Dare voce a un delirante Riina è un atto irresponsabile e pericoloso - sottolinea -. Quel podcast è fuorilegge e non può restare online: attiverò tutti i canali istituzionali per ottenerne la completa rimozione dal web. Trovo terrificante la scelta di dare spazio a un pregiudicato, figlio del più sanguinario boss di Cosa Nostra, mai pentito, mai dissociato, che oggi pretende di riscrivere la storia più buia della nostra terra raccontando un Totò Riina che non è mai esistito. Sembra una barzelletta, ma non fa ridere: offende la memoria delle vittime e umilia la dignità di chi ha lottato contro la mafia a costo della vita. Per questo - conclude Varchi -, presenterò un esposto per valutare misure di allontanamento di questo soggetto da Corleone e dalla Sicilia. La nostra terra non merita simili oltraggi".

"Le parole pronunciate in un'intervista da Giuseppe Salvatore Riina sono deliranti, false e profondamente offensive per Palermo, per la Sicilia e per la memoria collettiva di chi ha pagato con la vita il proprio impegno per la legalità.

Negare l'evidenza storica e giudiziaria sull'omicidio di Giuseppe Di Matteo, infangare la memoria di Giovanni Falcone e screditare chi ogni giorno combatte la mafia, equivale a riscrivere la storia in modo vigliacco e strumentale". Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. "Palermo conosce bene il dolore causato da Cosa nostra e non permetterà che la voce di chi tenta di riabilitare l'orrore mafioso trovi spazio o legittimazione pubblica - aggiunge il primo cittadino -. La nostra città sta voltando pagina, anche grazie al sacrificio di magistrati, forze dell'ordine, giornalisti, imprenditori e semplici cittadini. A questi eroi silenziosi va il nostro rispetto e il nostro ricordo. A chi cerca visibilità, riabilitando il passato criminale della propria famiglia, Palermo risponde con il silenzio del disprezzo. Alcuni nomi non meritano alcuna ribalta, né attenzione".