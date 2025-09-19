Si è insendiato il nuovo rettore dell'Università di Catania Enrico Foti

Si è insediato questa mattina negli uffici del Palazzo centrale dell’Università di Catania il prof. Enrico Foti, ordinario di Idraulica ed ex direttore del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura, eletto nel giugno scorso rettore dell’Ateneo per il sessennio 2025-2031. Il neo ‘magnifico’ era accompagnato dalla prorettrice designata, la prof.ssa Lina Scalisi, ordinaria di Storia moderna nel dipartimento di Scienze umanistiche e attuale presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ed è stato accolto, all’ingresso del Palazzo, dal direttore generale Corrado Spinella. Presenti, fra gli altri, i professori Salvo Baglio e Ida Nicotra, anch’essi candidati nella competizione elettorale della scorsa primavera, che al secondo turno hanno scelto di sostenere il prof. Foti. Nel breve discorso informale di insediamento, il rettore, ha voluto ringraziare il suo predecessore, Francesco Priolo, per i suoi sei anni di attività alla guida del Siciliae Studium Generale, «nel corso dei quali è riuscito a ‘normalizzare’ l’Ateneo e ad ottenere significativi risultati». «Ci auguriamo di aprire una nuova stagione di rilancio – ha dichiarato rivolgendosi a colleghi e studenti presenti – con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la reputazione dell’Ateneo a livello regionale e nazionale e, soprattutto, di ottenere risultati concreti a beneficio degli studenti. Il mio impegno principale è convincerli a restare in Sicilia per formarsi e lavorare, invertendo la tendenza delle “fughe” fuori dall’Isola. Questo mio “primo giorno di scuola”, come l’ho definito, lo dedico a loro: studenti e studentesse Unict, che rappresentano il futuro e il vero valore aggiunto della nostra comunità".