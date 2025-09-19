ou
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso

Trovato con un chilo di coca e hashish: arrestato a Scalea

Altro sud

La Squadra mobile di Cosenza ha arrestato a Scalea un uomo che nascondeva nella propria abitazione estiva un chilo di hascisc, suddiviso in dieci panetti, e ottanta grammi di cocaina.
L'arresto scaturisce da un controllo effettuato dalla Polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.
Nell'abitazione è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga.
L'arrestato, che ha subito in passato condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, é accusato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

