Trovato con un chilo di coca e hashish: arrestato a Scalea

La Squadra mobile di Cosenza ha arrestato a Scalea un uomo che nascondeva nella propria abitazione estiva un chilo di hascisc, suddiviso in dieci panetti, e ottanta grammi di cocaina.

L'arresto scaturisce da un controllo effettuato dalla Polizia con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.

Nell'abitazione è stato trovato anche materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga.

L'arrestato, che ha subito in passato condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, é accusato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.