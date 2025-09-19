Magistrati europei in visita al Comando della Finanza di Vibo Valentia

"Nell'ambito della partecipazione agli scambi con autorità giudiziarie di altri Paesi dell'Unione Europea, organizzati dalla Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN), il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, ed il sostituto procuratore Eugenia Belmonte si sono recati, unitamente a quattro magistrati europei, nella caserma 'G.

Vizzari' della Guardia di finanza".

Ne dà notizia un comunicato del Comando provinciale di Vibo Valentia delle fiamme gialle.

"I magistrati - prosegue la nota - sono stati accolti dal colonnello Eugenio Bua, comandante provinciale di Vibo Valentia, e dal tenente colonnello Stefano Leccia, comandante del Reparto operativo aeronavale.

Durante la visita sono state mostrate alcune delle articolazioni del Comando provinciale tra cui la Sala operativa che, rispetto alle analoghe articolazioni dei Comandi del Corpo presenti in altre province, assume una significativa rilevanza in quanto deputata alla gestione delle operazioni aeronavali di tutta la regione e, pertanto, dotata di sofisticati sistemi di controllo. Nell'occasione, i magistrati hanno osservato, in diretta, la gestione di un'operazione aeronavale in corso nell'area ionica calabrese.

Successivamente, sono state illustrate le caratteristiche dell'intera infrastruttura che comprende anche la Stazione navale dipendente dal Roan, con un importante polo tecnico-logistico deputato all'esecuzione delle manutenzioni, in regime di insourcing, dell'intera flotta calabrese e delle Regioni confinanti. La visita è proseguita con l'imbarco dell'intera delegazione su due vedette velocissime della Stazione navale e lo svolgimento di un'esercitazione aeronavale, alla quale ha preso parte un elicottero della Sezione Aerea di Lamezia Terme, occasione per evidenziare la trasversalità dell'azione del Corpo, mediante l'integrazione e la perfetta sinergia tra la componente aeronavale e territoriale".

"Al termine dell'esercitazione, a bordo del Guardacoste G.123 'Fin. Salone' - si afferma ancora nel comunicato - sono stati illustrati ai magistrati, mediante proiezione di slides, i peculiari settori d'intervento in cui operano il Comando provinciale ed il Roan di Vibo Valentia. Parole di vivo apprezzamento per la riuscita dell'incontro e per le attività svolte sono state espresse da parte del Procuratore Falvo e dei magistrati stranieri".