Altra piantagione di canapa scoperta dai carabinieri nel Reggino

Una nuova piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri sulle pendici dell'Aspromonte.

I militari della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e dell'8° Nucleo Elicotteri, in particolare hanno individuato centinaia di piante pronte alla raccolta nella campagne di Samo.

Nei dintorni sono stati trovati anche strumenti agricoli e pompe idriche utilizzati per la cura e l'irrigazione.

Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di migliaia di euro, destinato ad alimentare il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe.

L'operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle coltivazioni illegali che, negli ultimi tre mesi, ha già portato alla scoperta e alla distruzione di oltre 15 piantagioni di canapa indiana, per un totale di circa 10.000 piante sequestrate, con conseguenti denunce e arresti di soggetti ritenuti coinvolti nella loro gestione.