Il Siracusa a Crotone, è quasi da ultima spiaggia: voglia di riscatto del Catania

"Dobbiamo trovare quella spavalderia per potere giocare al calcio e mettere in difficoltà gli avversari". Marco Turati spera ancora nel miracolo Siracusa, alla vigilia del confronto contro il Crotone, dopo un avvio di campionato disastroso: 4 sconfitte su quattro. "Difenderò fino all'ultimo i miei ragazzi - ha detto il tecnico della matricola - per l'impegno che mettono in campo. Riusciremo a venir fuori anche da questa situazione delicata". L'ottimismo di Turati non è uguale a quello dei tifosi azzurri. Se da Crotone arrivasse la quinta sconfitta di fila, potrebbe essere a rischio la stessa panchina di Turati, con una contestazione aperta nei confronti della società, che forse pensava che la C sarebbe stata come la categoria che ha visto nella passata stagione il Siracusa trionfare. Durante la conferenza stampa pre partita, nessuno accenno ad un eventuale potenziamento degli azzurri.

In casa Crotone, è stata una settimana turbolenta per i rossoblù, legata a vicende giudiziaria. Dal punto di vista calcistico, il Crotone ha perso una sola partita e viaggia in zona play off. Allo Scidà il fischio d'inizio è alle 17,30.

Nella quinta giornata di C, è prova del nove per il Catania. costretto a inseguire la Salernitana capolista. I granata guidati da Raffaele sono quindi a punteggio pieno e la prossima sfida sarà in casa del Giugliano (domenica, ore 17.30). Il Catania di Toscano, invece, proverà a ritrovare il sorriso al "Massimino" contro il Sorrento (sabato, ore 17.30), ancora a secco di vittorie. Al Trapani vanno i complimenti perchè si trova già a quota 2 in classifica e ha recuperato il gap del -8 iniziale; la squadra di Aronica sarà impegnata in casa dell'Altamura (domenica, ore 15).