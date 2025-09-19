ou
Il Palermo si scatena nel secondo tempo, batte il Bari 2 - 0 e si gode il primato

Modica, Frigintini piange l'improvvisa scomparsa di Maria Grazia Sigona

CronacaRagusa

La comunità di Frigintini piange la scomparsa di una giovane mamma, Maria Grazia Sigona, morta nel sonno a 38 anni, colpita, probabilmente da un infarto. La donna è stata trovata senza vita nel letto, questa mattina, con accanto il figlio di due anni. L'allarme era stato lanciato dal marito, Giorgio Covato, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. I familiari si sono recati a casa della donna e hanno fatto la tragica scoperta. I funerali saranno celebrati lunedì a Modica, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

