Modica, Frigintini piange l'improvvisa scomparsa di Maria Grazia Sigona

La comunità di Frigintini piange la scomparsa di una giovane mamma, Maria Grazia Sigona, morta nel sonno a 38 anni, colpita, probabilmente da un infarto. La donna è stata trovata senza vita nel letto, questa mattina, con accanto il figlio di due anni. L'allarme era stato lanciato dal marito, Giorgio Covato, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. I familiari si sono recati a casa della donna e hanno fatto la tragica scoperta. I funerali saranno celebrati lunedì a Modica, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie.