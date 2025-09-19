Trapani - Catania derby di Sicilia di C, il prefetto vieta trasferta ai tifosi rossazzurri
Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania in occasione del derby Trapani-Catania", valevole per il Campionato di Serie C- Girone C in programma allo Stadio Provinciale di Erice Casa Santa (Trapani) il 24 settembre 2025. Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, a tutela dell'ordine pubblico, "in considerazione della contrapposizione tra le due tifoserie anche alla luce degli atti di intemperanza posti in essere in occasione delle precedenti trasferte".