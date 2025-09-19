Il Palermo si scatena nel secondo tempo, batte il Bari 2 - 0 e si gode il primato

Il Palermo di Pippo Inzaghi fa suo l'anticipo della quarta giornata di serie B e si gode il primato in classifica. Battuto 2-0 il Bari grazie ai gol di Le Douaron e Gomes nella ripresa. Per i pugliesi, che non hanno ancora vinto, è già la terza sconfitta stagionale. Palermo subito insidioso al 2' con una bella intuizione di Palumbo a pescare Pohjanpalo in area sulla sinistra; la conclusione dell'attaccante non sorprende Cerofolini. Al 4' miracolo del portiere barese che sul colpo di testa di Brunori arriva a respingere un pallone che si sarebbe insaccato sotto la traversa. La risposta del Bari al 13' con un ottimo pallone di Castrovillari per Moncini che di testa manda il pallone a un soffio dal palo alla sinistra del portiere. Al 22' ci prova nuovamente il Palermo con un sinistro di Ceccaroni, para ancora Cerofolini. Al 32' occasione per Palumbo che conclude da distanza ravvicinata, anche questa volta il Bari si salva. Il Palermo le prova tutte ma il primo tempo si chiude senza reti.

Anche nella ripresa rosanero costantemente in avanti, spinti dai propri tifosi. Al 31' la sblocca il francese Le Douaron, entrato qualche minuto prima al posto di capitan Brunori, con un destro indirizzato all'angolino alla sinistra di Cerofolini che questa volta non può far nulla. Nel recupero al 47' il raddoppio firmato da Gomes, anche lui subentrato, con un sinistro che si infila sotto la traversa.