Siracusa, rafforzati i controlli nel centro storico e periferie nel week end

Su disposizione del Questore Roberto Pellicone, nel corso di questo fine settimana sarà implementato il controllo del territorio nel centro di Siracusa e nelle periferie, concentrando l’azione soprattutto nei luoghi interessati dalla movida e nei pressi dei locali ove maggiormente si concentra la presenza di giovani. Ieri sera, il dispositivo ha previsto l’esecuzione di posti di controllo effettuati nella zona alta della città, in prossimità di una nota panineria punto di ritrovo per numerosi giovani siracusani. Agenti delle Volanti, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e da personale della Polizia Municipale, diretti dal Dirigente dell’U.P.G.S.P. Giuseppe Garro, hanno identificato 250 persone, controllato 113 veicoli. 12 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada (in particolare per omessa revisione del mezzo e per mancanza di utilizzo del casco protettivo e delle cinture di sicurezza), 2 i veicoli sequestrati e 20 i punti decurtati dalle patenti. I controlli continueranno per tutto il fine settimana per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutti i cittadini, soprattutto i più giovani.