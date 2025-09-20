ou
Festa dell'Unità a Rosolini, apertura per pochi intimi

PoliticaSiracusa

Non si è aperta secondo i migliori auspici la Festa dell'Unità provinciale a Rosolini. Nessuna folla oceanica, così come speravano gli organizzatori, ma lavori aperti per pochi intimi. Presenti in piazza Garidaldi alcune decine di persone, tra addetti ai lavori e soprattutto curiosi. La prima giornata della Festa Dem è stata snobbata dai Democratici della provincia. Forse il partito ha sbagliato location ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.

