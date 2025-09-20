Viabilità, sopralluogo della sindaca di Avola nel cantiere di 'Cicirata'

Avola continua a investire sul futuro con opere strategiche per la viabilità, la sicurezza e la vivibilità urbana. Stamattina il sindaco Rossana Cannata ha effettuato un sopralluogo nei cantieri del nuovo collegamento viario Zuccara – Cicirata – Piccio, un’opera che segna un passo decisivo nella modernizzazione della città. Il tracciato, che parte da Largo Sicilia, attraversa via Miramare e viale Indipendenza fino a raggiungere la zona balneare, consentirà di rendere più efficiente e sicuro il collegamento tra quartieri residenziali e aree turistiche. Un intervento non solo funzionale, ma anche di rigenerazione urbana: sono infatti previsti marciapiedi rinnovati, aree di sosta, una nuova pista ciclabile e spazi attrezzati per favorire socialità e benessere dei cittadini.

“Con questo progetto – dichiara il sindaco Rossana Cannata – vogliamo dare ad Avola infrastrutture moderne e sicure, capaci di connettere meglio la città e di offrire nuovi spazi di aggregazione. Non si tratta soltanto di viabilità, ma di una vera e propria riqualificazione che renderà più vivibili e attrattive le nostre aree urbane e balneari. Mobilità, sicurezza e qualità della vita restano i pilastri della nostra azione amministrativa”.