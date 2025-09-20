ou
Modica, nuovo dirigente settore tecnico del Comune: le priorità per Alternativa socialista

PoliticaRagusa

L'Associazione "Alternativa socialista" interviene con una nota sulla nomina dell’architetto Fabio Bellaera a Dirigente del settore tecnico del Comune di Modica, scelto tra altri due candidati (Silvia Poidomani e Filippo Agosta). "Conosciamo poco del nuovo Dirigente - afferma il documento - e per questo non possiamo che attendere di vederlo all’opera per esprimere ogni valutazione. Ad essere sinceri avremmo preferito la nomina di Agosta, perché ne conosciamo la competenza, il curriculum e soprattutto le profondissime qualità umane ed il rigore morale. In ogni caso, auguriamo a Bellaera di operare sempre nell’esclusivo interesse della collettività, in un settore troppo spesso esposto a pressioni politiche (e non solo). Ricordiamo anche che un singolo dirigente, soprattutto se a tempo determinato, non potrà risolvere da solo i problemi urbanistici della città. Il vero nodo, infatti, resta il Piano Urbanistico Generale, su cui serve un dibattito politico serio e immediato". Alternativa socialista, in conclusione, indica tre priorità:
"Azzerare il consumo di suolo, rigenerare e/o potenziare il verde pubblico; gestire il territorio in modo ordinato e sostenibile, prima di tutto contrastando lo sprawling urbano, ed anche incentivando la residenzialità nei quartieri storici; riqualificare i quartieri popolari, soprattutto per prevenire sempre più crescenti gravi forme di ghettizzazione e di discriminazione sociale".

