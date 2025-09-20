ou
ULTIME NOTIZIE

Acate, fontanine del centro "a secco": in Consiglio si accende la polemica

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Auto contro autobus sulla Noto - Pachino, morta una mamma di Rosolini

Auto contro autobus sulla Noto - Pachino, morta una mamma di Rosolini

CronacaSiracusa

Un incidente stradale mortale si e' verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, nel Siracusano. A perdere la vita una donna di 45 anni , originaria di Rosolini, Rosi Cavarra, che era a bordo di una vettura, una Toyota Yaris, scontratasi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della polizia, con un autobus. L'impatto e' avvenuto in prossimita' dello svincolo per la riserva di Vendicari. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus, posto sotto sequestro, su disposizione della procura di Siracusa, insieme all'auto.
I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Sentiti i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima era madre di due figli e un anno fa si era seprata dal marito.

(foto Ivan Sortino)

Potrebbero Interessarti