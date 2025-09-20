Vittoria, confisca annullata: restituiti beni per 15 milioni a Emanuele 'Elio' Greco

Restituiti a Emanuele 'Elio' Greco, capannoni case e terreni, oltre ad altri beni, per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. Non e' provato che siano stati acquisiti con risorse e proventi da attivita' illecite. A Greco, coinvolto in diverse operazioni antimafia, a ottobre del 2020 erano stati confiscate imprese e compendi aziendali e, per la "qualificata pericolosita' sociale" fondata sulla presunta appartenenza ad associazione mafiosa e gli era stata imposta la sorveglianza speciale per 3 anni, con obbligo di soggiorno. La Corte d'Appello del 2022 a cui Greco si era rivolto, aveva riqualificato la pericolosita' da qualificata a generica - ritenendola cessata dalla fine degli anni 90 - aveva annullato la misura di prevenzione personale confermando pero' la misura patrimoniale, ossia la confisca dei beni. Il procedimento e' poi arrivato in Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio. Il collegio difensivo di Greco - gli avvocati Nunzio Citrella e Giuseppe Passarello - aveva insistito sulla mancanza del dovuto contraddittorio in merito alla riqualificazione della pericolosita' sociale, un confronto che poteva determinare conseguenze importanti anche sulla individuazione dei beni suscettibili o meno a confisca. Se da un lato la Procura generale aveva insistito per la conferma del decreto di confisca sostenendo che comunque i beni fossero stati acquisiti con risorse illecite e con finanziamenti del clan Carbonaro Dominante anche sulla scorta di dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, la difesa di Greco insisteva sull'annullamento della confisca. E cosi' e' stato deciso. Per la Corte che ha disposto la restituzione di beni per circa 15 milioni di euro, mancano indicazioni certe su eventuali finanziamenti sia in ordine al periodo, sia in ordine alla consistenza, da parte del clan Carbonaro Dominante. Su rinvio della Corte di Cassazione, quindi, la Corte di Appello di Catania ha annullato il decreto di confisca dei beni e ne ha disposto la restituzione a Greco. La sentenza e' della seconda sezione della Corte d'Appello, presidente Maria Paola Cosentino, Marcello Gennaro, consigliere relatore, e Salvatore Faro Fusone.