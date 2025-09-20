Acate, fontanine del centro "a secco": in Consiglio si accende la polemica

Il Consiglio comunale di Acate ha finalmente discusso l’annoso problema della mancanza di acqua nelle fontanine del centro abitato ma le posizioni di maggioranza e opposizione rimangono distanti. Mentre i cittadini continuano a cercare, ora in una zona ora in un’altra, le poche che erogano il prezioso liquido.

Spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Caruso: “ Io e la presidente del Consiglio abbiamo invitato il responsabile tecnico di Iblea Acque, l’Ingegnere Renato Savarese, che ringraziamo per la disponibilità.

Nel corso della seduta Iblea Acque ha illustrato le criticità riscontrate: una rete idrica datata e fragile che necessita di interventi mirati e programmati. Quanto emerso conferma la complessità della situazione, ma anche l’impegno della società nel definire priorità e lavori per migliorare il servizio. Il dialogo e la collaborazione con Iblea Acque – continua Simone Caruso - sono i modi migliori per garantire soluzioni efficaci e tempestive a vantaggio dei cittadini. Da parte mia, in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia, rinnovo il ringraziamento all’ingegnere Savarese per la presenza e per il lavoro svolto. Solo con confronto, responsabilità condivisa e uno sforzo comune potremo superare le difficoltà e tutelare il futuro della nostra comunità”.

Di tutt’altro tenore la minoranza consiliare Lista Caruso : “Abbiamo letto con stupore il post autocelebrativo del vicepresidente del Consiglio Comunale , Simone Caruso, che oggi parla di “collaborazione” e “dialogo”. Ricordiamo che proprio lui, con nota ufficiale del 30 luglio 2025, aveva rigettato la nostra richiesta di un Consiglio comunale straordinario e aperto sulla crisi riguardante l’acqua potabile ad Acate, dichiarando, come lo stesso sindaco in una diretta Facebook, che il problema non sussisteva (fatto smentito dai disagi che si sono verificati fino a qualche giorno fa). Non è bello vedere che qualcuno oggi tenta di cavalcare politicamente una criticità quando prima ne ha negato l’esistenza”.

(Nella foto la fontanina di via Emanuele Filiberto sabato mattina a secco)