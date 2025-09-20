ou
ULTIME NOTIZIE

Tentato omicidio nel Napoletano, arrestato un imprenditore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Un 71enne scomparso a Santa Lucia del Mela: ricerche

Un 71enne scomparso a Santa Lucia del Mela: ricerche

CronacaMessina

Un uomo di 71 anni , residente a Santa Lucia del Mela (Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto.
Le ricerche sono state avviate giovedì, Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino.
L'auto dell'uomo è stata rinvenuta nella zona di San Piero Patti, e le ricerche si stanno attualmente concentrando nell'area circostante. Sono impegnate diverse squadre del soccorso alpino che stanno operando in sinergia con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, rangers d'Italia e corpo forestale, secondo il coordinamento disposto dalla Prefettura.

Potrebbero Interessarti