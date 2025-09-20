Lavori sulla A19, chiude lo svincolo di Resuttano

Dal 22 al 29 settembre, lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall'autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Palermo. La chiusura servirà a consentire l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria ai giunti del viadotto Ciampanella, sito al km 83,850 della A19, in previsione di un suo futuro utilizzo come viabilità alternativa. Nei giorni di chiusura, tutti i mezzi con massa inferiore alle 44 tonnellate potranno raggiungere le località di Resuttano e Alimena percorrendo la A19 fino allo svincolo di Irosa al km 79,300 e immettersi nella carreggiata in direzione Catania per raggiungere lo svincolo di Resuttano.