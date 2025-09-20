Scomparsa a Licata 14 anni fa, unico indagato non risponde al Pm

Un 67enne, residente in Toscana, unico indagato per l'omicidio a seguito di scomparsa, a Licata,di Pala Casali, la 49enne siciliana residente nel Milanese di cui non si hanno più notizie dal 20 febbraio del 2011, è stato convocato ieri dalla Procura di Agrigento. L'indagato, che si è presentato col suo avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Vanno avanti, seppur a distanza di 14 anni, le indagini dei carabinieri di Agrigento sul caso della donna che a Licata era arrivata per trascorrere un breve soggiorno con il nuovo compagno. Nel 2021, su richiesta delle due figlie di Paola Casali, la Procura della Città dei Templi ha riaperto l'inchiesta I sospetti fin da subito si erano concentrati sul 67ennesiciliano, ma residente in Toscana. L'uomo aveva negato d iconoscere la donna, ma messo alle strette dai tabulati telefonici e dalla sua contestuale presenza nel luogo e nel giorno della scomparsa, avrebbe ammesso di conoscere Paola Casali, ma di non avere con lei nessuna relazione. Nei prossimi giorni i carabinieri del comando provinciale di Agrigento ascolteranno altre persone informate sui fatti.