ou
ULTIME NOTIZIE

Tentato omicidio nel Napoletano, arrestato un imprenditore

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Camper e fuoristrada a Ribera per un rave party: avviato lo sgombero

Camper e fuoristrada a Ribera per un rave party: avviato lo sgombero

CronacaAgrigento

Almeno 150 persone stanno partecipando a un rave party in corso dalla scorsa notte a Piana Grande, località balneare del comune di Ribera (Agrigento).
Alla mega festa, caratterizzata dalla diffusione ad alto volume di musica elettronica, sono giunti anche stranieri, alcuni provenienti da Francia, Austria e Germania. Il luogo del raduno è stato raggiunto da un centinaio tra camper e fuoristrada.
La zona interessata è adesso presidiata da polizia e carabinieri, intervenuti dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti. Sono stati identificati alcuni dei partecipanti al rave party. Le forze dell'ordine puntano a sgomberare la zona senza bisogno di ricorrere alla forza.

Potrebbero Interessarti