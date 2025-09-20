Il Siracusa sprofonda anche a Crotone: quinta sconfitta di fila per gli azzurri

Era prevedibile, ma nulla cambia al Siracusa che a Crotone incassa la quinta sconfitta di fila. Azzurri vicini al vantaggio al 3', su un errore di Andreoni, ma Merelli è reattivo e sventa il pericolo con un ottimo intervento.

Il Crotone risponde con una fiammata di Maggio, che dalla distanza costringe il portiere ospite a distendersi per evitare il peggio. L’equilibrio domina per gran parte della prima frazione, con poche trame offensive degne di nota e tanto traffico in mezzo al campo.

Tra i rossoblù, è sempre Maggio a distinguersi per vivacità: al 22’ confeziona un assist perfetto per Gomez, che però spreca malamente da posizione favorevole. Poco dopo, al 38’, un episodio accende il match: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Crotone per un presunto fallo di mano di Contini, ma il VAR interviene e corregge la decisione – il pallone ha colpito la spalla.

Nella ripresa il Crotone si sblocca ed ad un uqarto d'ora dalla fine passa in vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Maggio, stacco imperioso di Cargnelutti e palla in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Il Siracusa accusa il colpo e fatica a reagire. All’85’ il Crotone chiude definitivamente i giochi con una ripartenza fulminea: l’azione parte dalle retrovie e si sviluppa con precisione fino al tap-in vincente di Gomez, che firma il 2-0.

Siracusa sempre più umiliato che rimane a zero punti in classifica.